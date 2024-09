Por que Millennials e geração Z preferem se afastar aos poucos de amigos

Isso pode ter promovido uma cultura em que a paciência para lidar com conflitos interrelacionais ou manter vínculos mais profundos foi diminuída. Além disso, as exigências da vida moderna e a busca constante por produtividade podem fazer com que esses indivíduos priorizem outros aspectos de suas vidas em detrimento de amizades que consideram 'menos essenciais'. Emili Barberino, psicóloga

Mazzi chama ainda atenção para outro ponto. Segundo a psiquiatra, no mundo contemporâneo, onde a presença do digital é constante, parece haver uma confusão entre amigo e seguidor. "O sujeito que curte sua foto, comenta e troca memes é seu amigo? É importante fazer a distinção entre seguidores e amigos, pois muitas vezes todas as pessoas são niveladas em uma mesma categoria. As gerações Y e Z, imersas no digital, podem ser percebidas como menos comprometidas devido à facilidade e rapidez com que se formam e se rompem conexões online. No entanto, as relações exigem paciência, dedicação e respeito; são uma construção", reforça.

Vivian levou essa questão em consideração quando resolveu se afastar silenciosamente das antigas amigas. "Eu acho que precisa ser um comprometimento de 50% de responsabilidade de cada parte. Então, chegou um momento que eu percebi que era muito mais eu tendo que ir até elas e não vendo o mesmo esforço de virem até mim. E isso começou a ficar pesado", relata.

Marina Pinheiro, professora do Departamento de Psicologia da UFPE, acredita que, como toda relação, as amizades possuem também seus ciclos que podem se fechar e se abrir, a depender da qualidade das trocas produzidas.

"Um diálogo difícil é produzido quando há um compromisso com a verdade do que se sente e uma espécie de aposta na ideia de que compartilhando com o outro, a relação possa continuar, isto é: para manter-se viva a amizade, necessariamente precisa se transformar", comenta.

A psiquiatra Ana Thereza Mazzi acredita que a profusão de "amigos virtuais" e a necessidade de estar constantemente conectado e disponível, tem dificultado para essas gerações sustentar um grande número de relações e aprofundar os laços.