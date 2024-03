Como manter amizades e ser um bom amigo quando se está exausto

Aproveite os benefícios da tecnologia

Josefa Ferreira, psicóloga da clínica Holiste, em Salvador (BA), lembra do poder das redes sociais como forma de promover interação entre as pessoas. Enviar um meme que o faz se lembrar do seu amigo, um vídeo do TikTok que o levou de volta a alguma memória que vocês têm juntos ou compartilhar as lembranças do Facebook é uma forma de demonstrar carinho e manter o vínculo.

Inclua a socialização em sua lista de tarefas

Outra ideia é tentar combinar seu tempo de socialização com as atividades que você já realiza na sua rotina. Que tal convidar seu amigo para a aula de bike que você faz toda quarta-feira ou para aquela ação de voluntariado aos sábados? É uma boa forma de passar um tempo com ele sem se sobrecarregar. "Faço aula de ioga uma vez por semana e chamei uma amiga que mora perto do estúdio para ir junto. Esse momento que compartilhamos juntas tem sido muito especial e aproveitamos o tempinho durante o trajeto para ir nos atualizando do que acontece na vida uma da outra", diz Priscila.

Vale lembrar que você não deve se forçar a passar tempo com alguém —mesmo com alguém que você ama—, se isso parecer árduo. Sentir que manter contato com os amigos é mais uma obrigação só aumentará os sentimentos de cansaço e irritabilidade.

Faça um exercício de autoanálise para conseguir identificar como estão seus níveis de energia e qual o seu limite. Além disso, observe caso você nunca sinta vontade de sair com uma determinada pessoa. Isso pode ser sinal para reavaliar se vale ou não a pena priorizar esse relacionamento. Mas tenha em mente que existem maneiras simples de nutrir suas amizades quando você está muito ocupado e exausto, para que a conexão com seus amigos seja proveitosa e significativa em vez de estressá-lo ainda mais.