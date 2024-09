'Absolutamente vital': como alimentação interfere no tratamento do câncer

Quem já passou por um tratamento de câncer ou conhece alguém que passou sabe o quanto esse processo pode debilitar o paciente. Além do desgaste físico e emocional, é preciso ainda lidar com efeitos colaterais, que acabam afetando a capacidade do paciente de conseguir se alimentar adequadamente.

Gustavo Schvartsman, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que é comum a pessoa em tratamento sentir uma diminuição da vontade de comer, porque, além de ter que lidar com os enjoos, às vezes o paladar é alterado, o que mexe com o apetite. Situações como vômitos, diarreia, mucosite (machucados na boca) e boca seca também são observadas. Tudo isso tem impacto nutricional, afetando inclusive o próprio tratamento caso não haja uma dieta adequada.

Thais Manfrinato Miola, nutricionista oncológica do Cancer Center A.C.Camargo, pondera, entretanto, que não são todos os tratamentos capazes de trazer algum efeito sobre a alimentação. Diferente da quimioterapia, a radioterapia é localizada, e a interferência nutricional vai depender muito da região que está sendo tratada.