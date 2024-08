Minoxidil funciona nas sobrancelhas? Como aplicar e quais os cuidados

Apesar de parecerem coadjuvantes da beleza, as sobrancelhas são essenciais para as expressões faciais. Ao longo dos anos, os pelinhos acima dos olhos foram conquistando um lugar cada vez mais importante e ganharam mais do que a pinça nas clínicas de estética e salão de cabeleireiro, como os procedimentos brow lamination, extensão de sobrancelha e a micropigmentação.

Para um aspecto mais preenchido e espontâneo, algumas pessoas até recorrem ao minoxidil, conhecido por tratar a queda de cabelo. Mas será que esse medicamento é eficaz para essa área do rosto?

Entenda a substância e como funciona