Mistério: por que alguns pelos ficam brancos e outros não?

São muitos os fatores envolvidos para que uma pessoa fique com uma parte dos pelos branca e outra parte escura. Como explica Erick Barreto, médico pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a cor de todo pelo —e olhos, pele— está relacionada à produção do pigmento melanina pelos melanócitos, que são as células que o produzem. "Quando essas células se degeneram, os fios então começam a ficar brancos. Resultado do envelhecimento", complementa.

Mas genética, estresse, tabagismo, alterações hormonais e doenças autoimunes, por exemplo, têm sua contribuição e é tudo muito individual. Alguns podem ter pelos brancos mais cedo, outros, mais tarde. "E tudo isso ainda pode influenciar quais pelos ficam brancos primeiro e não é algo uniforme", acrescenta Gustavo Martins médico pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e dermatologista.

Além disso, em diferentes partes do corpo, a taxa de regeneração dos melanócitos pode variar, o que explica porque alguns pelos acabam ficando brancos, enquanto outros permanecem escuros por mais tempo. Alguns médicos defendem que todo pelo embranquece com o avançar da idade, outros já não, citando uma forte influência hereditária e até racial. O processo é mais tardio nos asiáticos e negros.

Ordem do embranquecimento

Como explicado, é tudo muito relativo, a velocidade e a extensão desse processo de embranquecimento, denominado canície, varia muito, tanto entre partes do corpo como de pessoa para pessoa. Mas os especialistas arriscam em estabelecer uma ordem geral para o aparecimento dos primeiros fios brancos. E eles começariam do topo, mais especificamente da cabeça para baixo.

"Normalmente, o processo começa com os cabelos, particularmente na região lateral da cabeça (das têmporas), e depois se espalha para outras áreas do couro cabeludo. Posteriormente, os pelos da barba, outros pelos faciais e do corpo começam a ficar brancos. Os pelos pubianos, das axilas e cílios tendem a embranquecer por último", informa Isabela Dupin, dermatologista e professora da Afya Educação Médica.