Brasileiros desenvolvem método que pode tratar câncer de intestino

Por mais que o câncer colorretal seja silencioso e na maioria das vezes os sintomas demorem para aparecer, existem alguns sinais de alarme para a doença:

Alteração do ritmo intestinal de início recente (quando alguém que tinha o funcionamento intestinal normal passa a ter diarreia ou constipação);

Presença de sangue nas fezes;

Dor e cólica abdominal frequentes com mais de 30 dias de duração;

Anemia;

Perda de peso sem uma causa conhecida;

Cansaço;

Fraqueza.

Além dos sinais da doença, existem exames que podem ajudar na prevenção. O principal deles é a colonoscopia, geralmente indicada a partir dos 45 anos. Por ser mais invasivo, com necessidade de preparo intestinal e de sedação durante o exame, seu uso em escala populacional pode ser difícil. Por isso, a alternativa é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, de baixo custo e indicado para qualquer faixa etária.

Se a doença for detectada, os tratamentos vão depender do estágio do câncer de intestino. Nas fases iniciais, por exemplo, remoção por colonoscopia é indicada. Na maioria das vezes, a cirurgia é necessária e quase sempre é feita por técnica minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica).

Já em estágios mais avançados, a quimioterapia passa a ser a modalidade mais importante. Para os tumores do reto (parte final do intestino), a radioterapia também tem papel muito importante no tratamento.

*Com informações de reportagem publicada em 30/07/2024