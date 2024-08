Descubra como enganar o cérebro para conseguir comer menos

O córtex pré-frontal tem um papel importante na tomada de decisões. Em pessoas com obesidade, pode haver uma tomada equivocada de decisões, mas só em um domínio: a comida. A ínsula recebe esses sinais de que o indivíduo está com fome e isso potencializa o sistema dopaminérgico, que o deixa mais suscetível na resistência à comida.

Com os estudos, os cientistas descobriram que, ao manipular esses três sistemas, é possível controlar a fome e, provavelmente, a obesidade.

Um dos exemplos citados pelos pesquisadores é o caso do hambúrguer de uma famosa rede de alimentos que é vendido em conjunto com um brinquedo. Autoridades tentaram banir o brinde, com a ideia de que as crianças diminuiriam o consumo de hambúrgueres e batatas fritas, mas não foi o que aconteceu. Foi oferecido então o hambúrguer sem o brinquedo, e meia refeição com o brinquedo. A dopamina liberada com o brinde junto à meia refeição é equivalente à dopamina liberada na refeição inteira. Sendo assim, a criança teria prazer mesmo comendo menos fast-food.

No estudo, os pesquisadores também pediram para crianças escolherem entre dois cenários. No primeiro, as crianças podiam optar por um sanduíche grande ou um menor; no segundo, tinham a opção entre um sanduíche maior ou um sanduíche menor com um fone de ouvido. Os resultados mostraram que 74% das crianças escolheram o sanduíche grande na primeira opção. Mas na segunda opção, apenas 22% deles escolheram o lanche grande e o restante preferiu comer menos e ganhar o fone de ouvido.

Entre os adultos, a situação proposta envolvia hambúrgueres e bilhetes de loteria que valiam 50 dólares. A maioria preferiu o hambúrguer menor, desde que ganhasse o dinheiro. No estudo, os especialistas identificaram que não era necessário oferecer muito dinheiro. O teste com bilhetes de 100 dólares produziu resultados similares ao teste com 50.

De acordo com o estudo, a recompensa das meias porções e dos incentivos não alimentares se somam de modo que os consumidores são motivados a comer menos. Isso pode ser uma forma positiva de incentivar a recompensa e o uso de porções menores, inclusive entre ex-obesos que realizaram cirurgia bariátrica.