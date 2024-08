Dependência e ereção 'eterna': uso recreativo de Viagra e 'tadala' preocupa

Mistura com álcool e drogas

Imagem: iStock

Apesar de não haver interação direta descrita com o uso de álcool, ele pode ter efeito depressor no sistema nervoso, tornando-se a causa da disfunção erétil ou piorando o problema.

"Alguns dos medicamentos são menos eficazes ou pior absorvidos no trato digestivo quando combinados com álcool. Portanto, é recomendado que sejam ingeridos longe das refeições e sem o consumo de bebida alcoólica", orienta Frederico Mascarenhas, coordenador do Departamento de Urologia do Hospital São Rafael e do Departamento de Cirurgia Robótica do Hospital Aliança, de Salvador.

Já a mistura com outras drogas ilícitas que tenham efeito estimulante ou vasodilatador pode interagir negativamente com os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 e potencializar seus efeitos, gerando consequências graves e risco à saúde.

"Misturar com outras drogas estimulantes pode potencializar demais o efeito, causando o priapismo (excesso de ereção com prejuízo ao órgão)", sinaliza Julio Bissoli, responsável pelo Setor de Urologia Reconstrutiva do Hospital das Clínicas da USP.