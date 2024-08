Óleo para tratar problemas de diabetes é descoberto em planta do Nordeste

A neuropatia é uma condição progressiva que vai se instalando mais ou menos dez anos após o diagnóstico do diabetes. Essa condição vai degenerando os nervos, principalmente os das extremidades das mãos e dos pés. Em decorrência disso, a pessoa perde sensibilidade, com formigamento e dormência, e com o tempo há prejuízo na musculatura, com atrofiamento, perda de força e massa, desequilíbrios e aumento da prevalência de quedas.

Somada a isso há a deformação dos pés e consequente sobrecarga mecânica que eles recebem. Quando isso acontece, o aumento do impacto pode formar calos e, com a perda de sensibilidade e ao andar, a formação de úlceras e até amputação.

De acordo com informações da Uece, a pesquisa com o óleo é justamente pioneira porque o diabetes tem tratamento baseado no controle glicêmico, contudo, essa neuropatia causada pela doença ainda não dispõe de nenhum tratamento. O diferencial do óleo está na possibilidade de oferecer um tratamento mais específico.

No estudo, os testes pré-clínicos em camundongos revelaram resultados promissores, atribuídos ao elevado teor de anetol (80%) no óleo. Esse composto vegetal é encontrado na planta Croton zehntneri e auxilia no tratamento das alterações neurais sem afetar na glicemia de pacientes diabéticos.

A proposta do nosso trabalho sempre foi descobrir substâncias que tivessem baixo custo, com pequena toxicidade, que fossem eficazes no tratamento da neuropatia diabética. Essa descoberta, para nós, é mais do que gratificante, uma vez que a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, e nós conseguimos mostrar, através de estudos científicos, que a croton zehntneri é uma planta rica em óleos essenciais, têm um rendimento muito grande, de fácil extração e que é baixo custo. Isso torna o medicamento mais acessível à sociedade. Andrelina Souza, uma das autoras da pesquisa, à Uece

*Com informações de reportagem publicada em 03/01/2020