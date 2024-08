'Troquei o delivery pelo fogão': a virada de vida de quem decidiu cozinhar

Sou organizada com a minha rotina de alimentação e sigo o plano alimentar elaborado pela nutricionista. Geralmente preparo as refeições ao longo da semana e vou intercalando as opções. Também tenho algumas comidas congeladas, caseiras ou industrializadas, como hambúrgueres vegetais, tempeh, marmitas, quibes e vegetais, para aumentar a variedade.

Imagem: Arquivo pessoal

Na maioria das vezes não como em restaurantes nem na casa de amigos, mas tudo depende da situação. Não deixo que a minha opção de comer o que cozinho me prive de viver momentos e atrapalhe as minhas relações sociais. Se a família ou amigos vão comer em um restaurante ou na casa de alguém, levo minha marmita ou como se tiver alguma opção vegana.

Minha vida e saúde melhoraram depois que comecei a cozinhar. Aprendi a identificar alimentos que não me faziam bem, desenvolvi estratégias para melhorar a digestão, sou uma pessoa leve, tenho mais disposição, melhorei minha performance esportiva, ganhei massa magra.

Para mim, ser saudável é entender o meu equilíbrio e as minhas vontades, e não só consumir comidas nutricionalmente boas. É ter uma relação prazerosa com a comida e comer o que me faz bem, o que normalmente significa alimentos naturais feitos por mim, com as minhas intenções e respeitando o meu corpo.

Mas também significa comer um pedaço de bolo quando tenho vontade, um hambúrguer quando quero, uma batata frita quando é a única opção vegana do lugar e me sentir bem com isso também."