Por que você deve lavar frutas e verduras - e a melhor forma de fazer isso

Para lavar vegetais verdes folhosos, como alface, brócolis, couve-flor, couve flor ou repolho, separe-os em folhas ou floretes e enxágue-os individualmente na torneira, esfregando-os com as mãos por até um minuto. Como a alface geralmente é consumida crua, é mais seguro descartar as folhas externas danificadas, pois é mais provável que estejam contaminadas com bactérias.

No caso das frutas, a água é novamente a melhor maneira de lavar os contaminantes. Para frutas com caroço, maçãs e pepinos, enxágue em água fria corrente por até um minuto para remover sujeira, micróbios e qualquer revestimento de cera.

O alto teor de água das cerejas, uvas, morangos e outras frutas silvestres torna-as particularmente perecíveis. Por isso, é melhor armazená-las sem lavar na geladeira, lavando-as somente quando estiver pronto para comê-las. Remova as bagas estragadas ou mofadas antes de refrigerar.

Todas as frutas e legumes que não forem consumidos imediatamente devem ser enxugados com uma toalha de papel seca ou colocados em uma centrífuga de salada para remover a umidade e reduzir o crescimento de germes. Em seguida, armazene em um recipiente com tampa na geladeira. Também é uma boa ideia limpar as pias, as superfícies e os utensílios da cozinha antes de lavar e preparar os produtos.

Observe que nenhum método de lavagem doméstica pode remover ou matar completamente todos os germes que possam estar presentes nas frutas e nos legumes. Somente o cozimento com calor acima de 60°C pode fazer isso.

Primrose Freestone, Senior Lecturer in Clinical Microbiology, University of Leicester