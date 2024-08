Estes 5 legumes no forno exigem cuidado; como assar do jeito certo

Como assar do jeito certo

Mantenha a temperatura baixa ou média e os alimentos no forno pelo menor tempo possível.

A gordura ideal para esse momento é o azeite extravirgem. Acima de 200ºC ele começa a se degradar, mas mesmo que ele atinja esse patamar, ainda liberará menos substâncias nocivas do que o óleo de soja, por exemplo.

Manter os vegetais inteiros, de preferência com casca, ajuda a preservar nutrientes, uma vez que a temperatura no interior deles não alcança os níveis do lado de fora.

Os assados têm lugar em uma alimentação saudável. Portanto, se esse for seu jeito favorito de consumir legumes e verduras, tudo bem: manter esses itens no cardápio é mais importante do que a maneira de os preparar. Só não dá para confiar no forno para prover todas as substâncias necessárias para o corpo.

O truque é combinar diferentes métodos culinários no mesmo prato: o assado do churrasco com uma salada crua, os legumes cozidos com outros in natura, a fruta fresca como sobremesa etc. Lembrando que frutas e hortaliças são outras boas fontes das vitaminas perdidas com o calor, incluindo as do complexo B. Para garantir boas doses delas e dos outros nutrientes, só mesmo variando o cardápio —e quanto mais colorido, melhor.