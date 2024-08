Própolis emagrece? Tire dúvidas sobre seus benefícios e quanto tomar

A seguir, veja as dúvidas mais frequentes sobre as propriedades do própolis, quando é indicado, riscos e formas de uso.

O que é própolis?

O própolis é um alimento funcional produzido quando as abelhas coletam flores, folhas e cascas de plantas. Nesse processo, a saliva dos animais e as resinas coletadas formam uma substância com muitos benefícios para a saúde.

Já foram identificados mais de 200 compostos no própolis. Mas, em geral, é composto por resina e bálsamo vegetal, cera, óleos essenciais e aromáticos, pólen e outras substâncias variadas, incluindo resíduos orgânicos.

Por conta disso, sua cor também pode variar bastante —verde, marrom e vermelha são algumas das tonalidades encontradas.

Para que serve o extrato de própolis?

O extrato de própolis é indicado para combater microrganismos como bactérias e vírus, além de ser usado para fortalecer o sistema imunológico.