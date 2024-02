Ovo, arroz, feijão: quais alimentos devemos lavar antes de cozinhar?

É importante verificar se as verduras, frutas e legumes com casca não estão furadas antes de colocá-las na solução clorada, senão o alimento pode ser contaminado com o produto químico. As únicas exceções aqui são a banana e a mexerica, que têm casca porosa e por isso não precisam ser lavadas. Basta passar um pano com água ou álcool para tirar a sujidade.

Ovos

Imagem: iStock

Quando chegar do supermercado, pode tirar os ovos da embalagem para colocar na geladeira tranquilamente. Afinal de contas, o alimento passa por um processo de higienização antes de ser condicionado para a venda.

Quando for utilizar os ovos, é importante lavá-los com água e uma bucha sem sabão. Isto ajuda a retirar qualquer tipo de elemento que tenha ficado na casca do alimento, como pena, por exemplo.

Cogumelos