Nova emergência global: como mpox é transmitida e qual perigo você corre

A mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, foi declarada emergência sanitária global pela OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta-feira (14). Entenda como a doença é transmitida e como evitar o contágio.

Como a mpox é transmitida?

A mpox não se espalha facilmente entre pessoas — a proximidade é essencial para o contágio. Dessa forma, a doença ocorre quando um indivíduo tem contato muito próximo e direto com um animal infectado (sendo os roedores considerados o principal reservatório animal para os humanos) ou com outras pessoas infectadas, através das secreções das lesões de pele e mucosas ou das gotículas respiratórias.

A transmissão também pode acontecer por meio do contato com objetos contaminados por fluidos das lesões de um paciente infectado. Isso inclui contato com a pele ou com materiais que entraram em contato com a pele, como toalhas ou lençois usados por alguém doente.