Tuberculose: tosse e sudorese noturna podem ligar alerta; veja os sintomas

No momento, várias novas vacinas contra a enfermidade estão em desenvolvimento. Os dados foram publicados pelo prestigiado jornal New England Journal of Medicine.

Tenho tuberculose. Como posso evitar o contágio dos outros?

Em primeiro lugar procure ajuda de profissionais da área da saúde e siga suas orientações. Além disso, adote as seguintes medidas:

Tome seus medicamentos na forma e tempo indicados pelo médico. Depois de algum tempo de tratamento, a capacidade de infectar outras pessoas se reduz. Contudo, é o médico que poderá dizer-lhe o momento de voltar à vida normal

Proteja sua boca ao tossir, espirrar e até sorrir com um lenço. Descarte-o imediatamente em local seguro

Faça isolamento social e evite contato com outras pessoas. Se for possível, durma em local separado da sua família, ao menos nas primeiras semanas do tratamento

Mantenha a casa arejada

Fontes: Rafael Mendonça Rey dos Santos, médico de família; Giovanni Breda, médico infectologista; Orjana Araújo de Freitas, médica pneumologista. Revisão Técnica: Giovanni Breda.

