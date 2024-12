Doença misteriosa e fatal no Congo ainda não tem explicação; OMS fez alerta

Número de mortes pode ser maior do que já calculado. A OMS confirma 31 mortes já registradas, a maioria entre crianças menores de cinco anos. No entanto, autoridades congolesas informaram à agência Associated Press na terça (3) que investigam a possibilidade de que 67 a 143 mortes estejam associadas à doença em um período de apenas duas semanas.

A mortalidade estimada pode ser quatro vezes maior do que a da covid-19. A taxa, segundo a OMS, seria de 7,6%, enquanto o índice associado à covid-19 no Brasil até 2023 era de 1,9%, segundo a Universidade Johns Hopkins. No entanto, é importante destacar que, no início da pandemia, este número chegou a 15%.

Pico do surto aconteceu na semana de 9 de novembro, acredita a OMS. O surto ainda está em curso. O Ministério da Saúde da RDC anunciou no dia 5 que investiga diversas mortes que não aconteceram em hospitais ou postos de saúde. Estes números ainda devem ser adicionados à estatística e ajudar a caracterizar melhor como a doença tem progredido.

Meninas são as mais afetadas. Em Panzi, crianças e adolescentes até 14 anos representam 64,3% de todos os casos. Pacientes até cinco anos são 53% de todos os doentes, aqueles entre cinco e nove anos são 7,4% e os com 10 a 14 anos são 3,9% deles. 71% das mortes já registradas aconteceram entre menores de 15 anos, sendo 54,8% deles menores de cinco anos de idade. 59,9% de todos os pacientes são do sexo feminino.

Já há 145 casos confirmados de pacientes maiores de 15 anos. Deles, nove morreram —a maioria, em vilarejos.

Autoridades descartam primeiro a associação com outras doenças. Segundo os dados levantados até agora, 96,5% dos pacientes têm febre, 87,9% têm tosse, 60,9%, fadiga e 57,8% tiveram coriza. Mas entre as pessoas que morreram, os sintomas mais frequentes foram dificuldade para respirar, anemia e sinais de desnutrição aguda. Como estes sintomas são frequentemente associados a outras doenças, especialistas fazem exames laboratoriais para excluir casos relacionados a sarampo, gripe, pneumonia aguda, síndrome hemolítico-urêmica por E. coli, covid-19 e malária. É possível ainda que a situação de emergência tenha contribuição de mais de uma doença.