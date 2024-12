O que é paralisa de Bell, condição que afeta rosto de Gabi Melim

Melim explicou que, no seu caso, o distúrbio foi provocado pela ansiedade e que está com a face parcialmente paralisada. "Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta de ansiedade... O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha", iniciou a cantora, em relato publicado nos stories de seu perfil no Instagram neste domingo (1º).

Cantora contou que já está realizando tratamento. "Estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda", completou.

Fonte: Haroldo Chagas, Chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro.

* Com informações de reportagens publicadas em 10/11/2023 e 01/12/2024.