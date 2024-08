Veja como reconhecer pessoas tóxicas com estes 9 comportamentos

Entretanto, isso não quer dizer que ela terá todos esses comportamentos, pode ser que seja apenas um ou outro. Mas Moura diz que quando esses comportamentos partem de nós, fica mais difícil identificarmos. Observe a qualidade das suas relações, como as outras pessoas interagem com você e seja empático, colocando-se no lugar do outro e se perguntando: "E se fosse comigo?"

Se você perceber que está proporcionando uma relação tóxica com alguém, mude algumas atitudes:

Lembre-se que seu espaço termina onde começa o da outra pessoa, ou seja, não faça para o outro o que não gostaria que fizessem com você;

Perceba que não existe só o seu jeito e que o jeito do outro também pode ser bom;

Reconheça seus erros e peça desculpas por eles;

Uma outra dica é pedir ajuda aos amigos. Saber o que podemos melhorar e buscar corrigir esses comportamentos. E, claro, a psicoterapia pode ajudar nesse exercício.