Edema de glote: reação alérgica grave afeta a respiração e pode matar

Todo paciente deve permanecer em observação hospitalar após a resolução dos sintomas.

Para as pessoas que tiveram um episódio de anafilaxia, recomenda-se uma avaliação detalhada em consulta com o especialista em alergia para identificar corretamente a causa do edema de glote e, se necessário, o alergologista vai prescrever o dispositivo autoinjetável de adrenalina. Este pode ser aplicado fora do ambiente hospitalar pelo próprio paciente, por um acompanhante ou pelo responsável, no caso de crianças, se uma nova anafilaxia, com ou sem edema de glote, ocorrer.

O efeito da adrenalina reverte a vasodilatação periférica, diminui o edema da mucosa, a obstrução das vias aéreas superiores, bem como a hipotensão, além de reduzir os sintomas de urticária/angioedema.

Muitas vezes, uma injeção de adrenalina é necessária durante a crise Imagem: iStock

No caso de o paciente ter alergia conhecida a alguma substância e necessite entrar em contato com ela (por exemplo, alergia a iodo sendo necessário fazer um exame de imagem com contraste iodado), pode ser administrada uma dose de corticoide endovenoso antes de aplicar a medicação.

Fontes: Alexandra Sayuri Watanabe, coordenadora do Departamento Científico de Anafilaxia da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia); Ana Caroline Cavalcanti Dela Bianca Melo, professora associada do Centro de Ciências Médicas da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), e presidente da Regional Pernambuco da Asbai; Renato Simão, médico coordenador do pronto-atendimento do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP); e Claudia Alessandra Eckley, otorrinolaringologista responsável pelo setor de laringologia do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo.