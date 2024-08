Cientista acredita que humanos poderão viver até 20 mil anos; veja como

Para João Pedro de Magalhães, professor de biologia molecular no Instituto de Inflamação e Envelhecimento da Universidade de Birmingham (Reino Unido), os seres humanos poderão viver por 1.000 anos no futuro. Após analisar os genomas de animais de vida muito longa, como a baleia-da-groenlândia (que pode chegar a 200 anos) e o rato-toupeira-pelado (que vive, em média, 30 anos), ele acredita que os humanos podem viver por um milênio ou até 20.000 anos.

Mas, para isso, basta uma conquista (não tão simples assim): conseguirmos evitar o envelhecimento no nível celular. "Precisamos aprender a reparar o DNA e a reprogramar as células para um processo de envelhecimento radicalmente distinto", afirmou o professor à revista Scientific American.

Magalhães diz que, se o envelhecimento estiver programado em nosso DNA, seria teoricamente possível reprogramar as células para modificar os genes envolvidos no processo de envelhecimento e interrompê-lo. Para sustentar suas palavras, ele cita o progresso significativo que a medicina alcançou ao longo do último século. Por exemplo: