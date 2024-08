'Gripe' do Teflon: aquecer demais a panela pode te deixar doente

Muitas coisas que ingerimos podem oferecer potenciais riscos para a saúde. Por exemplo, já se sabe extensamente sobre os problemas relacionados ao consumo regular de alimentos industrializados e ultraprocessados, como obesidade e hipertensão.

Porém, nem sempre os riscos vêm dos alimentos. Relatos recentes nos Estados Unidos têm aumentado a preocupação com uma condição chamada febre da fumaça do polímero, que se popularizou como "gripe do Teflon" (Teflon flu, em inglês).

Segundo dados trazidos por um relatório publicado no Washington Post, os centros de controle de intoxicações nos país receberam mais de 3.600 relatos de casos suspeitos de "gripe do Teflon" nos últimos 20 anos. Apenas no ano de 2023, 267 casos suspeitos da doença, associada a um revestimento químico encontrado em algumas panelas antiaderentes, o PTFE (politetrafluoretileno), foram registrados, de acordo com o America's Poison Centers.