O que você come aos 40 anos determina sua qualidade de vida aos 70

"As pessoas que seguiam padrões alimentares saudáveis na meia-idade, especialmente aqueles ricos em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis, tinham muito mais probabilidade de envelhecer de forma saudável, sugerindo que o que você come na meia-idade pode desempenhar um papel importante na forma como você envelhece", diz Anne-Julie Tessier, pesquisadora da Harvard School of Public Health.

Embora muitos estudos anteriores tenham demonstrado que uma dieta saudável pode ajudar a prevenir doenças crônicas, a nova pesquisa é única em seu foco no envelhecimento saudável, definido não apenas como a ausência de doenças, mas como a capacidade de viver de forma independente e desfrutar de uma boa qualidade de vida à medida que envelhecemos.

Taxas de envelhecimento saudável

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 106 mil pessoas desde 1986. Os participantes tinham pelo menos 39 anos de idade e estavam livres de doenças crônicas no início do estudo e forneceram informações sobre sua dieta por meio de questionários a cada quatro anos.

Até 2016, quase metade dos participantes do estudo havia morrido e apenas 9,2% sobreviveram até os 70 anos ou mais mantendo a ausência de doenças crônicas e boa saúde física, cognitiva e mental.

A equipe comparou as taxas de envelhecimento saudável entre as pessoas com as taxas mais altas e as mais baixas de adesão a cada um dos oito padrões alimentares saudáveis definidos por estudos científicos anteriores.