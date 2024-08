Vergonha de dar tudo errado? 6 exercícios para vencer o medo de fracassar

Um estudo publicado no periódico Journal of Happiness Studies no dia 21 de junho revelou que um conjunto de exercícios denominado "configuração do medo" pode diminuir a vergonha e o constrangimento antecipados relacionados ao medo do fracasso.

Esses efeitos, juntamente com outros, como se sentir mais empolgado, inspirado e animado, aumentando a percepção de sucesso e motivando a ação, podem ser notados até uma semana após a prática desses exercícios.

As atividades envolvem seis etapas principais: