3 erros para evitar ao falar em público e como vencer esse medo

Como superar o medo

Imagem: Getty Images

"A possibilidade de fracasso gera a vontade de fugir para não se expor, e isso costuma impedir a pessoa de alcançar seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais", diz Mariza Menegasso Lencioni, psicóloga da plataforma Vittude.

O receio de cometer gafes e de passar uma imagem de que não se sabe o que está falando tem um motivo. Segundo Vivian Rio Stella, doutora em linguística pela Unicamp e idealizadora da VRS Academy, ao falar em público, expressamos para as pessoas nosso domínio sobre um tema, um processo, uma ideia, um negócio. "É como se fosse a validação de um saber, com direito a comitê julgador ali na sua frente. Porque, sim, as pessoas nos avaliam o tempo todo, em especial quando somos o centro da atenção", diz.

De acordo com Rachel Polito, diretora e professora do curso de expressão verbal do Instituto Reinaldo Polito, quando assistimos a uma apresentação e gostamos muito, é porque o orador tem pelo menos algumas das seguintes características:

Bom humor: ser bem-humorado não significa contar piadas.