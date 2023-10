'Já tentei de tudo': influenciadora sofre com candidíase há quase um ano

"Estou com candidíase desde novembro do ano passado, ou seja, há 11 meses. Ela aparece no meu período pré-menstrual, some no meio da minha menstruação e retorna no mês seguinte", desabafa Raynara*, uma criadora de conteúdo digital e comediante de Rio Pomba, em Minas Gerais.

O vídeo em que ela desabafa sobre sua candidíase de repetição e conta que não aguenta mais, pois "já tentou de tudo" tem mais de 3 milhões de visualizações no TikTok. Segundo ela, o sucesso na rede tem ajudado a bancar o tratamento. "Antes eu não tinha condições nem recursos para arcar com ele, ainda mais porque já havia ido em três médicos e gastado mais de 2 mil reais em tratamentos que fracassaram", diz.

Raynara conta que foi em quatro médicos até o momento. Dois trataram como se ela estivesse com uma candidíase comum, outro não achou nada, porque em alguns períodos a doença some, e a que ela fazendo acompanhamento agora está "tratando de maneira mais profunda". A influenciadora também está se consultando com uma nutricionista.