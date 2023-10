Homem também tem! Candidíase pode causar coceira e inchaço no pênis

Tratamento e prevenção

O tratamento é feito com antifúngicos orais e uso de pomadas. Hábitos que dificultam a proliferação, como dormir sem roupa de baixo, ter boa higiene apesar do desconforto e atentar-se a umidez na região também ajudam.

Outra forma de evitar é ser exigente com a roupa de baixo: não use sungas ou cuecas emprestadas e prefira peças de algodão em vez de tecidos sintéticos, que proporcionam menor ventilação.

Complicações são raras, mas podem ocorrer

É raro que a candidíase leve a um quadro mais grave. No entanto, se não houver tratamento e não for feita a higiene correta, é possível que o paciente tenha uma infecção secundária a partir da área que, por ficar fica ferida e inchada, dificulta a possibilidade de uma boa limpeza.

É possível que a infecção seja transmitida durante a relação sexual?

Não é uma transmissão exclusivamente por sexo. No entanto, para pessoas que já apresentavam algum fator de risco, a relação sexual com uma parceira ou parceiro que possuíam o quadro ou maiores quantidades do fungo, as chances de infecção são maiores.