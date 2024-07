Insetos comestíveis no Japão fazem sucesso; você deveria provar

As máquinas automáticas de venda (de autoatendimento), também conhecidas como jidou hanbaiki ou simplesmente hanbaiki, são extremamente populares no Japão. Existem mais de 4 milhões delas espalhadas pelo país, o que representa uma proporção impressionante para a população japonesa —de acordo com uma reportagem da CBS News, para cada 30 cidadãos do Japão há uma dessas máquinas automáticas.

A ideia de vender nelas escorpiões, gafanhotos, larvas, entre outros insetos, em pacotes prontos para consumo, como snacks, pode parecer estranho para muitos, mas faz parte da rotina e da busca por experiências únicas que os japoneses valorizam —e os turistas adoram. Uma opção ousada para aventureiros gastronômicos que desejam experimentar algo completamente diferente.

Você comeria?

Foi partindo desta pergunta que o pesquisador Antônio Bisconsin Júnior, cientista de alimentos e professor do Instituto Federal de Rondônia, realizou o seu doutorado na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e concluiu que 51% dos brasileiros ainda mencionam total rejeição à possibilidade de comer insetos. Somente 13% manifestaram alguma aceitação de experimentar esses alimentos.