‘Viscoso, mas gostoso’: metade dos brasileiros comeriam grilos e gafanhotos

Os pesquisadores também avaliaram a aceitação no consumo de espécies de insetos baseados em respostas que levam em consideração um índice que varia de -100 (pior aceitação) a + 100 (maior aceitação). Nesse item, os grilos e gafanhotos apareceram em primeiro lugar e ganharam a melhor aceitação, com nota + 34 (eles foram mais associados à grama, terra, ao ambiente mais limpo e natural).

Em seguida vieram as formigas, com nota +25 de aceitação (que são comuns em alguns povos e são usadas como iguarias por alguns chefs de cozinha), depois larvas, com nota -2 de aceitação, já indicando uma rejeição (elas foram associadas à deterioração de alimentos e matéria orgânica). Por último, as baratas tiveram nota -44 na aceitação (elas foram associadas a sujeira, esgoto e doenças).

"As baratas, como esperado, tiveram a maior rejeição. Mas quando pensamos na criação desses insetos, elas têm uma capacidade reprodutiva, de crescimento e de resistência muito boa, além de serem uma excelente fonte de proteínas. A criação de baratas é mais fácil do que a de grilos, por exemplo. Mas não adianta pensarmos apenas na capacidade produtiva. Temos que pensar no que as pessoas consumiriam, senão não faz sentido", afirmou o pesquisador.

Farinhas e concentrados

Com o cenário desenhado - espécie de inseto mais aceita, apresentação preferida - o pesquisador se debruçou sobre que tipo de alimento seria possível desenvolver a partir dos grilos e gafanhotos. Num primeiro momento, os cientistas fizeram uma farinha mais simples: grilo, abate, ferve em água, secagem. "A partir do grilo sequinho faz uma moagem e temos uma farinha de grilo integral, desidratada e moída. O cheiro lembra camarão", disse.

Num segundo momento, Bisconsin Júnior foi até o Instituto Leibniz para Tecnologia Agrícola e Bioeconomia, na Alemanha, para desenvolver em parceria com eles um concentrado proteico. Ele criou uma espécie de whey protein, que já é amplamente usado no mercado (especialmente o esportivo), mas que é feito a partir do soro do leite.