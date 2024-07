Anitta diz que foi 'eletrocutada': água-viva dá choque, como cantora falou?

Fui envenenado, o que fazer?

Nada de xixi. A recomendação é lavar a região afetada com água salgada e, sobretudo, gelada, pois a temperatura controla a dor. Anitta contou que o marinheiro que estava no barco limpou o veneno com ajuda de uma faca.

Deve-se manter a região ferida por água-viva limpa e longe do sol. A radiação estimula uma inflamação mais intensa no local lesionado. A proteção solar também evita o aparecimento de manchas residuais, e deve ser aplicada a cada duas horas.

Faça compressas. Nos dias seguintes ao envenenamento, a indicação é fazer compressas com vinagre, soro fisiológico ou água termal, sempre na temperatura gelada, para aliviar o ardor e os sintomas.

Dependendo da intensidade do processo inflamatório, será prescrito analgésico, corticoide ou antibiótico. Para isso, o tratamento das manifestações na pele decorrentes do acidente por água-viva deve ser orientado por um dermatologista.

* Com informações de reportagem publicada em 04/01/2021.