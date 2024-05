Quem nunca? O que acontece quando se faz xixi (e cocô) na piscina e no mar

Pode já ter acontecido de um xixi ter escapado enquanto você mergulhava na piscina. Mas será que faz mal para saúde nadar em água com urina?

É inesperado, mas o problema é que substâncias do xixi, como ureia e amônia, causam reações químicas com o cloro e formam compostos perigosos para nós. Com eles, podem aparecer irritações na pele, nos olhos, e a piora de quadros alérgicos como a rinite.

Uma opção indicada é não tratar a piscina com cloro e sim com ozônio ou sal. A maior parte das bactérias não resiste a uma piscina bem tratada.