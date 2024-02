Remédio para dor de garganta: o que funciona mesmo e o que tomar?

A dose recomendada varia: o ideal é não usar mais do que cinco pastilhas ao dia e não prolongar o tratamento por mais de três dias.

Remédios caseiros para dor de garganta

Alguns alimentos ou receitas caseiras podem diminuir o desconforto momentaneamente. Vale lembrar que nem todos possuem comprovação científica dos benefícios.

A seguir, veja alguns itens que podem ser usados para amenizar dores de garganta menos intensas:

Mel: seja puro ou em chás, pode aliviar o desconforto da inflamação na garganta porque possui sacarose e frutose, que estimulam a produção de saliva e hidratam as mucosas da boca.

seja puro ou em chás, pode aliviar o desconforto da inflamação na garganta porque possui sacarose e frutose, que estimulam a produção de saliva e hidratam as mucosas da boca. Gengibre: por conter gingerol, o gengibre fresco pode diminuir o risco de infecções e impede o crescimento de diferentes tipos de bactérias. O chá é bastante usado para diminuir os desconfortos na garganta.

por conter gingerol, o gengibre fresco pode diminuir o risco de infecções e impede o crescimento de diferentes tipos de bactérias. O chá é bastante usado para diminuir os desconfortos na garganta. Suco ou chá de limão: a fruta cítrica ao ser ingerida durante uma infecção dá alívio aos sintomas por ter ação antisséptica. Portanto, realiza uma limpeza da região. Geralmente, o suco ou chá de limão pode levar outros ingredientes que ajudam no controle do desconforto, como mel ou gengibre.

a fruta cítrica ao ser ingerida durante uma infecção dá alívio aos sintomas por ter ação antisséptica. Portanto, realiza uma limpeza da região. Geralmente, o suco ou chá de limão pode levar outros ingredientes que ajudam no controle do desconforto, como mel ou gengibre. Chá de camomila: a bebida pode ser usada como um analgésico natural, além de hidratar o organismo.

a bebida pode ser usada como um analgésico natural, além de hidratar o organismo. Própolis: por conter propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, o própolis em spray pode diminuir o desconforto da inflamação na garganta.

Fontes: Hugo Leite, otorrinolaringologista e professor da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Rafael Raposo, otorrinolaringologista do Hospital Santa Paula (SP); e Maria Fernanda Barros, farmacêutica do CRF-BA (Conselho Regional de Farmácia da Bahia).