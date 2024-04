Scarpa comanda nova vitória do Galo de Milito

O jogo transcorria na Arena Pantanal, mas nem que fosse na Cidade do Galo o clima de treino seria tão flagrante.

O Atlético Mineiro simplesmente desconhecia a presença do Cuiabá e trocava passes como se não houvesse adversário.

Com quase 80% de posse de bola, os atleticanos tinham certeza de que o gol surgiria com naturalidade, nem era necessário forçar, bastava seguir na toada mesmo sem Hulk, com Vargas em seu lugar.