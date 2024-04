'Pessoas acham estranho eu ter feito transplante capilar aos 80 anos'

As pessoas acham estranho eu ter feito o transplante aos 80 anos, mas não me sinto com essa idade, ainda tenho muito o que viver e viajar. Tenho uma rotina ativa, trabalho, ando de moto e minha próxima meta é fazer academia. Fazer o procedimento foi como adequar a minha imagem à forma como me vejo e reconheço, trouxe de volta a minha identidade. Bernardino Coelho, 81

Com a indicação de fazer mais uma sessão, Bernardino pretende fazer o procedimento daqui a dois anos. "Estou satisfeito e me arrependo de não ter feito antes. Algumas pessoas me perguntam sobre a minha experiência, tenho assunto para contar e virei referência entre os amigos da minha idade e dos mais jovens também", afirma.

Márcio Nunes Imagem: Arquivo pessoal

Ao realizar o transplante aos 56, o professor de tênis Márcio conta que o resultado superou suas expectativas. "Sempre me cuidei fisicamente, mas o procedimento me rejuvenesceu, aumentou minha confiança, autoestima e me deixou mais seguro para envelhecer bem. Tenho 62 anos e ainda hoje as pessoas ficam impressionadas e comentam sobre a minha aparência. Estou feliz e sou grato ao profissionalismo com que a equipe do doutor João Nunes me atendeu", diz o esportista.

Mulheres se tratam mais, mas homens recorrem mais ao transplante capilar