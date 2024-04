Emma Stone diz que gostaria de ser chamada pelo nome real; descubra qual

Emma Stone, 35, contou que às vezes "não aguenta mais" que a chamem de Emma.

O que aconteceu

Em uma conversa com o The Hollywood Reporter, a atriz revelou que anos atrás surtou por não ser chamada pelo seu nome de batismo, "Emily". "Eu pensei: 'Não aguento mais, apenas me chame de Emily'", falou para o The Hollywood Reporter.

Segundo a atriz vencedora do Oscar duas vezes, conforme ela se aproxima das equipes com quem trabalha, seus colegas passam a chama-lá pelo nome real. Ela também falou que não corrigiria um fã que a chamasse de Emily. "Nathan (sua co-estrela em "The Curse") me chama de 'Em', o que é mais fácil."