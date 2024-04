Estudo europeu mostra que ISTs aumentam antes do início da PrEP, não depois

No estudo publicado recentemente, foram avaliados a frequência e os resultados de exames de sífilis, gonorreia e clamídia de todos os 1.326 usuários de PrEP da região da capital do país, desde antes do início da PrEP até o seu término, para então comparar as taxas de incidência dos períodos pré-PrEP e pós-PrEP.

Como resultado, os pesquisadores demonstraram que durante o período estudado houve sim entre os participantes incluídos um aumento progressivo de 35% no risco de contrair uma IST bacteriana, mas surpreendentemente esse risco começa a aumentar entre 10 e 20 semanas antes desses indivíduos iniciarem o uso da PrEP.

Em outras palavras, a desinibição de comportamentos sexuais mais arriscados não ocorreu por causa do uso da PrEP. Ao contrário, essas pessoas buscaram PrEP porque se perceberam mais vulneráveis a ISTs.

Ao mudar a interpretação dessa sequência dos fatos, o estudo derruba de forma inédita o principal argumento moralista de que a implementação da PrEP seria danosa para a saúde pública por aumentar as outras ISTs.

E, na mesma tacada, se torna um forte apelo para que as políticas públicas contemplem os indivíduos vulneráveis com todas as estratégias com potencial de melhora da prevenção contra o HIV e ISTs, sejam elas quais forem.

Entender quem veio antes, se foi o ovo ou a galinha, muitas vezes pode não ter nenhuma implicação prática na vida das pessoas. Mas nesse caso especificamente da PrEP e das ISTs, a não disponibilização de opções eficientes de métodos de prevenção poderia causar o significativo aumento nas infecções por HIV.