Perda de peso e controle do açúcar no sangue: os benefícios do chá preto

Controle do peso: os polifenóis presentes no chá possuem mecanismos que auxiliam na redução do apetite e absorção de gordura e açúcares, contribuindo na perda de peso.

Saúde do cérebro: a l-teanina e a cafeína podem ser benéficas na atividade cerebral, pois mantém o órgão em alerta e melhoram a função cognitiva. Por isso, o chá pode ser ideal para intensificar o foco e concentração. Além disso, a cafeína estimula o sistema nervoso ao bloquear o neurotransmissor inibitório chamado adenosina e liberar dopamina e serotonina, responsáveis por melhorar o humor.

Controle do colesterol: um estudo realizado com indivíduos que possuem índices elevados de colesterol identificou que consumir o chá preto cinco vezes ao dia reduz em 6,5% o colesterol total e 11,1% do LDL.

Prevenção do envelhecimento precoce: rico em antioxidantes, o chá preto atua nas células, impedindo a oxidação. Isso melhora a oxigenação celular e mantém as células saudáveis por um tempo maior.

Digestão: o sistema digestivo pode funcionar melhor devido à presença de alto teor de teaflavinas, que influencia na composição da microbiota intestinal. Isso significa que os polifenóis localizados na bebida promovem o crescimento de bactérias boas e podem inibir o aumento de bactérias ruins.

Controle da glicemia: a ação hipoglicemiante do chá auxilia a retardar a absorção da glicose. Desta forma, a bebida pode ajudar a regular o uso da insulina no corpo e melhorar a forma como ele metaboliza o açúcar. Para isso, a bebida não deve ser adoçada.