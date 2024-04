Wegovy será vendido no Brasil a partir do 2º semestre, anuncia farmacêutica

A semaglutida não deve ser utilizada com outros produtos que contenham a mesma substância ou com a liraglutida, por exemplo, indicada para tratamento do diabetes tipo 2.

O tratamento com Wegovy deve ser descontinuado e reavaliado se, após 12 semanas, os adolescentes não tiverem uma redução de pelo menos 5% em seu IMC, com a dose de 2,4 mg ou com a dose máxima tolerada. Orientação da EMA (Agência Europeia de Medicamentos), ao aprovar o Wegovy para adolescentes

Qual a diferença entre Ozempic e Wegovy?

Wegovy e Ozempic fazem parte de um grupo de medicações consideradas revolucionárias.

Ambos os remédios à base de semaglutida são produzidos pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

No entanto, o Ozempic é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e não tem aprovação pediátrica —pode ser usado apenas por pessoas com 18 anos ou mais. Ele está disponível em três doses: 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg.