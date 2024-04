Pesquisa mostra relação entre poluição e risco cardíaco em moradores de SP

Segundo o médico, o estudo só foi possível graças ao trabalho realizado pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbito) na cidade, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Ele afirma que o apoio da Faculdade de Medicina da USP e da Fapesp, em convênios estabelecidos no passado com o SVO, construiu um vasto conjunto de processos e informações que resultam hoje em novas possibilidades científicas.

A pesquisa da USP fornece evidências sobre os impactos da poluição do ar na saúde cardiovascular e destaca a necessidade de medidas eficazes para reduzir a exposição da população a esse mal.

A implementação de medidas como a redução das emissões de veículos, o incentivo ao transporte público sustentável na cidade e o incentivo de fontes de energia limpa são estratégias eficazes na mitigação dos impactos da poluição atmosférica na saúde pública.

O artigo Association of pulmonary black carbon accumulation with cardiac fibrosis in residents of Sao Paulo, Brazil pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935124002846.