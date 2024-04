Tumor se espalha em rosto de paciente após procedimento estético; entenda

A dermatologista Aparecida Machado de Moraes, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), diz que, quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de pele, melhor será o resultado do tratamento.

"Há muitos tratamentos feitos da fase precoce em que não ocorre mutilação nem perdas importantes da pele", diz. Em casos mais avançados, porém, a perda será maior.

Como o microagulhamento 'espalha' o câncer?

Um dos equipamentos usados para fazer microagulhamento é o roller, um cabo com uma rodinha na ponta onde ficam as microagulhas.

A agulha que passa num ponto do rosto vai passar em outro ao longo do movimento, perfurando a pele. Com isso, as células da derme podem ser "carregadas" de uma região a outra, se disseminando.

Se a pele tem uma infecção por bactéria ou lesão tumoral, essas células doentes também serão espalhadas.