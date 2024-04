O fim da intimidade: sobre o risco de adotar para si os juízos dos outros

Talvez não haja nenhum mal em narrar a si mesmo, talvez esse não seja bem o problema. Freud tinha apenas dezoito anos quando estabeleceu com um amigo um acordo estranho: a cada semana trocariam cartas extensas em que contariam tudo o que viveram, o que fizeram e não fizeram, além de todos os pensamentos e observações e um esboço de seus sentimentos. Não é extrapolado cogitar que ali estivesse o germe do que viria a ser a psicanálise, e que Freud estivesse começando o processo autoanalítico que mais tarde julgaria fundamental. Assim conhecia a si mesmo com profundidade, e essa seria a condição imprescindível para que ouvisse bem os outros, e fosse deduzindo as infinitas minúcias da psique humana.

Mas há uma diferença essencial entre a disposição de Freud e a que agora se vê. Freud tratava de se expor sem censuras, não temia o julgamento de seu amigo e nem o seu próprio julgamento: "Não tenho medo de me mostrar ridículo ante seus olhos", ele escreve, "porque você já sabe até que ponto todos somos loucos, estúpidos e idiotas". No pensamento moral de nosso tempo, já não há espaço para concebermos que todos sejamos loucos, estúpidos e idiotas. Queremos ser em tudo pessoas corretas, queremos não incorrer em nenhuma falta, e por isso a cada momento nos censuramos. Cerceamos o que somos até entre os próximos, até na solidão dos pensamentos.

Volto ao sujeito hipotético que concebi para este texto. A existência pública desse anônimo o afasta de si, impede que ele se conecte com seus próprios anseios, suas fantasias. Ele está agora quase desprovido de intimidade: a presunção do público o invadiu e ele já não consegue encarar seus fantasmas, não consegue estar em paz com suas imperfeiçoes, com suas feições inconfessáveis. Pensar-se passou a ser um hábito terrível. Ele é louco, estúpido e idiota como todos os demais, mas nem no abrigo de si mesmo aceita ser algo assim, por medo de que os outros o saibam.

Em alguns aspectos me pareço a esse homem que inventei, em outros tantos nada tenho a ver com ele. O caso é que já cheguei a achar que toda a minha existência deveria ser narrável com máxima sinceridade, e que para isso me caberia levar uma vida absolutamente sincera. Agora compreendi que essa ambição é impossível e sobretudo indesejável, e que para continuar a me narrar posso me valer dos recursos da ficção, de seu sistema de deslocamentos e alterações. A todos nós, ficcionistas ou não, estão dadas essas possibilidades, que preservam em nós espaços pessoais, secretos, invioláveis. Agora sei que o pior de mim e o melhor de mim não escrevo, não confesso, não falo, guardo para mim como matéria viva da minha intimidade.