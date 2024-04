Como identificar câncer de testículo, doença que matou Anderson do Molejo

O câncer de testículo foi responsável por mais de 3.700 mortes no Brasil entre 2012 e 2021, das quais 60% entre homens de 20 a 39 anos, de acordo com o Atlas de Mortalidade do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Câncer de testículo é de fácil identificação

Os órgãos reprodutores masculinos, conhecidos como testículos, encontram-se alojados na bolsa escrotal, desempenhando o papel fundamental na produção dos espermatozoides e da testosterona, o hormônio responsável pelos traços sexuais masculinos.

Embora represente apenas 1% dos casos de tumores que acometem os homens, a incidência de câncer testicular tem crescido nos últimos anos.

Ao contrário de outros tipos de câncer, especialmente os urológicos, que tendem a ocorrer em homens mais velhos e estão relacionados ao envelhecimento, o câncer testicular é uma condição que afeta predominantemente os homens jovens.

O câncer testicular é facilmente identificável por meio do autoexame, realizado pelo toque nos testículos, que são órgãos externos. Quando diagnosticado em estágio inicial, dentro do próprio testículo e sem metástase, possui índices de cura que variam entre 90% e 95%. Portanto, destaca-se a importância do autoexame.