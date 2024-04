As cascas destas frutas reduzem o risco de doenças simples e até câncer

Entre esses compostos fenólicos podemos citar os flavonoides, cumarinas e ácidos fenólicos, todos capazes de reduzir o risco de doenças infecciosas e degenerativas.

O potencial protetor das cascas de frutas cítricas é maior do que se imagina. No universo das doenças cardiovasculares, compostos presentes nas cascas podem exercer um importante efeito contra a formação de placas de gorduras no interior dos vasos sanguíneos, nos protegendo de problemas como infarto e derrame cerebral (AVC).

Além disso, estudos epidemiológicos demostram que o consumo de frutas críticas em sua totalidade, incluindo as cascas, pode diminuir em mais de 20% o risco de câncer.

Um dos mais temidos aspectos relacionados ao câncer é o risco de metástases. O câncer costuma ocupar um órgão que chamamos de sítio primário e, quando não diagnosticado e tratado de forma precoce, pode se alastrar criando raízes em órgãos mais distantes. Estas raízes são as metástases.

O câncer primário produz proteínas chamadas metaloproteinases, que são facilitadoras da disseminação da doença para outros órgãos. Muitos estudos apontam que flavonoides como quercetina e luteolina são capazes de inibir a síntese destas proteínas e promover um efeito antimetastático.

Não podemos esquecer que, em continentes como América Latina e África, existem inúmeros registros de mortalidade de crianças e adultos, como consequência da diarreia e infecções associadas a precária infraestrutura de esgoto e moradias. Quando pesquisadores demonstram que as cascas das frutas têm expressiva propriedade antibacteriana e conseguem regular a flora intestinal, verificamos que temos um importante aliado natural e barato para prevenir tantos casos de morte.