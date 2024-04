SP tem primeira morte por febre amarela em 2024; veja como evitar doença

Uma parte dos pacientes, após um período de melhora dos sintomas de algumas horas ou até dois dias, desenvolve a forma grave da doença, também chamada de febre amarela tóxica. Nessa fase, os sintomas são:

febre alta

icterícia

hemorragia (principalmente no trato gastrointestinal)

choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Nessa fase, o vírus deixa de ser encontrado no sangue e se concentra principalmente no fígado e no baço, além de poder afetar coração, linfonodos e outros órgãos.

Qual o tempo de recuperação e qual a letalidade?

A maior parte dos contaminados se restabelece por completo em três ou quatro dias.

Enquanto a taxa de mortalidade global da febre amarela oscila entre 5 a 10%, nos indivíduos que desenvolvem a forma grave da enfermidade, essa cifra chega a 50%, e o óbito costuma ocorrer dentro de um intervalo de 7 a 10 dias.