Catapora, HPV: doenças que se pode ter mais de uma vez e muitos não sabem

Quem convive com HIV (vírus da imunodeficiência humana) pode ser infectado por outra linhagem e ter seu estado de saúde piorado. Esse fenômeno é chamado de superinfecção e acorre principalmente quando o paciente soropositivo não faz tratamento adequado e mantém, sem se precaver, múltiplos parceiros sexuais.

Ao transar sem preservativo com um igual que não toma, ou faz uso de outros medicamentos, diferentes, o HIV pode ficar resistente, se replicar e sofrer mutações, predispondo falha terapêutica. "A carga viral, se antes era indetectável no sangue, pode ficar detectável", afirma a infectologista Janaína Teixeira.

Gonorreia

Outra IST, a gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, igualmente pode ser adquirida mais de uma vez, assegura Nanci Silva, infectologista do Hospital Aliança, Rede D'Or, de Salvador. "O uso consistente de camisinha durante as relações sexuais ajuda a prevenir a transmissão e reinfecção", informa.

Quando presentes, os sintomas dessa infecção incluem: corrimento branco-amarelado nos genitais; dor ou ardor ao urinar; inflamação de ânus ou garganta.

Herpes

Para além do herpes zoster (reativação do vírus varicela-zoster, também responsável pela catapora), existem outros dois tipos capazes de coexistirem no mesmo indivíduo: "Os herpes simples oral (HSV-1) e genital (HSV-2), que podem ter várias reativações em crises", explica Clarissa Madruga, infectologista e professora do curso de medicina do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).