John Textor é punido em 45 dias por declarações em Botafogo x Palmeiras

John Textor foi punido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em um total de 45 dias e multa de R$ 100 mil. Em pauta estiveram as declarações do dono da SAF do Botafogo após a derrota para o Palmeiras no Brasileiro do ano passado. O empresário não poderá frequentar estádios nos jogos do Glorioso em casa e como visitante — ele já cumpriu 28 dias.

O que aconteceu

Textor foi punido com base em dois artigos, em voto por maioria. Em 15 dias e R$ 50 mil no 258, que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", e 30 dias e R$ 50 mil pelo 243-F, "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

O dono da SAF do Alvinegro estava no Rio, mas não acompanhou o julgamento pessoalmente. O trâmite foi realizado na sede do STJD.