Vasco inaugura novos níveis de constrangimento em São Januário

Por que o time estava absolutamente desestruturado em campo não sabemos ainda. Mas, a despeito do que se viu no jogo, seria preciso voltar a raiva para quem a merece de fato: a SAF gringa, os caras do setor financeiro que não entendem patavinas de futebol mas acharam bacana investir em um time no Brasil.

Canalizem também para os vascaínos poderosos que votaram para o clube ser vendido.

Pode ser também para o presidente que, verdade, pouca coisa pode fazer dado que o poder integral é da SAF mas que, quando age, age contratando o publicitário de Jair Bolsonaro, ignorando a história de lutas sociais dessa camisa. O Vasco está se afastando de suas raízes e isso sempre custa muito caro.

Uma tarde trágica para o Vasco. Trágica para quem ama essa camisa tão pesada. Trágica para quem se solidariza com anos de negligências e pouco caso. Para a 777, a dona do Vasco com sede em Miami, nem tanto. O negócio dela é o sistema financeiro - e com esse tudo vai bem.