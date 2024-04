Como a Liga Forte vai dividir jogos em pacotes nos direitos do Brasileirão

A LFU (Liga Forte União) já apresentou a emissoras de televisão e plataformas de streaming o modelo de divisão de jogos para os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. A coluna apurou junto a fontes que já receberam esse modelo que serão vendidos três pacotes diferentes, um deles originalmente pensado para plataformas abertas (TV aberta ou streaming gratuito), e outros dois concebidos originalmente para plataformas pagas (TV por assinatura ou streaming pago), mas que serão flexíveis quanto ao uso em qualquer mídia.

Ainda não há formalização de proposta oficial pelos direitos, mas as conversas estão em andamento com veículos interessados para apresentação do formato de venda. De acordo com apuração da coluna, o pacote de plataformas abertas é o que mais avançou, tanto que já há detalhes definidos com relação a horários e dias da semana em jogos a serem exibidos por quem comprar esse pedaço.

A Liga Forte vai poder negociar todos os jogos de seus integrantes na Série A do Brasileirão enquanto mandantes. Os acordos passarão a valer em 2025, já que neste ano ainda vigoram os contratos assinados com a Globo em todas as plataformas (com exceção do Athletico, que só tem contrato de TV aberta com a emissora carioca em 2024).