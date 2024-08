Time do coração, comida favorita: hospital adota prontuário afetivo para humanizar atendimento

Para ela, o prontuário afetivo permite que cada paciente seja visto além de sua patologia e esse senso de individualidade e de pertencimento é fundamental para o bem estar mental, o que ajuda na cura da mazela física.

Toda a família

Um dos prontuários preenchidos desde então é o de Renata Brandão de Oliveira, de 27 anos. Ela é mãe de Aylla, que tem quatro meses de vida e passou dois deles internada por bronquiolite.

A mulher é natural de Irecê, cidade a 480 km de Salvador, e viajou sozinha com a bebê, deixando o marido com a outra filha, de três anos. Jaqueline conseguiu fotos da família reunida e colou na cabeceira da cama, ao lado do prontuário.

"Ela também me contou que era devota de Santo Expedito, então achei uma imagem dele criança e trouxe para ela", conta a psicóloga. "A gente se sente importante, acolhida, cuidada. Eu falava: 'Gente, esse hospital é diferenciado'", afirma Renata, rindo.

Um dos espaços a preencher no formulário é o de "pessoas queridas", um pouco abaixo do local para "minha família" e logo acima do "trabalho com". Por ele a equipe fica sabendo, por exemplo, quem foi a visita do dia e se o paciente realmente gosta dessa pessoa.