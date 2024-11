Resistentes a antibióticos: quais são as bactérias mais perigosas do mundo?

Elas se espalham através de alimentos e água contaminados, mas também são transmitidas sexualmente. A Shigella é resistente às fluoroquinolonas.

7. Enterococcus faecium

A Enterococcus faecium vive na flora intestinal, também chamada de microbioma. Essa bactéria pode causar doenças graves em pessoas com diabetes ou doenças renais crônicas, além de infecções urinárias e no sistema nervoso.

Essa bactéria é resistente à vancomicina.

8. Pseudomonas aeruginosa

A Pseudomonas aeruginosa causa infecções no sangue, pulmões, trato urinário e outras partes do corpo, geralmente após cirurgias em hospitais. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido devido a doenças ou medicamentos estão particularmente em risco. Essa bactéria é multirresistente, inclusive contra carbapenêmicos.